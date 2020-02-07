AA

Telefonunun hacklendiği iddiasıyla Riyad yönetimi hakkında İngiltere'de dava açan Suudi muhalif ve satirist Ghanem el Masarir, konuya ilişkin endişelerini AA muhabirine anlattı.

Ölümle tehdit edildiğini, son olarak geçen hafta sosyal medya üzerinden "kafan kesilmeli" mesajı aldığını aktaran Masarir, günlük hayatında tedbirli olmaya çalıştığını söyledi.

Masarir, eve gidişinde ve çıkışında takip edilmediğinden emin olmak için devamlı arkasını kontrol ettiğini vurguladı.

Bu endişenin iş hayatındaki kararlarını da etkilediğinin altını çizen Masarir, "10 gün önce Washington Post'tan haftada bir yazmam için teklif aldım ancak henüz cevap veremedim. Çünkü ikinci Cemal Kaşıkçı olmak istemiyorum" dedi.

Masarir, teklifin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'un telefonunu hacklettiği iddiasıyla aynı döneme denk geldiğine dikkat çekerek, gazetede yazmaya başlamasının mevcut tehlikeyi daha da artıracağını dile getirdi.

"ORAYA GİTMEM, HER AN ÖLMEYİ BEKLEMEM DEMEK"

Masarir, "Halihazırda da tepki gördüğünü, Washington Post'ta yazmasının nasıl farklı bir etki yapacağına" ilişkin bir soru üzerine, "Oraya gitmem, her an ölmeyi beklemek demek. Gazetede yazarsam daha geniş bir Batı kamuoyuna ulaşmış olacağım. Bu da beni onlar açısından daha tehlikeli yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Masarir, olası bir "infaz" kararının Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın onayı olmadan alınamayacağının da altını çizdi.

Telefon ve internet hesaplarına yönelik hacklenme girişimlerinin de devam ettiğini vurgulayan Masarir, sık sık şifre değiştirme taleplerini içeren emailler aldığını söyledi.

SUUDİ KRALİYET AİLESİNİ HİCVEDİYOR

2003'ten beri İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Masarir, Youtube kanalı "The Ghanem Show" üzerinden Suudi kraliyet ailesini hicveden videolar yayınlıyor.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de öldürülmesinden bir ay önce Londra'da saldırıya uğrayan ve daha sonra koruma tahsis edilen Suudi muhalifin Riyad hakkında açtığı dava ise sürüyor.

Masarir, telefonunun 2018'de Suudi Arabistan tarafından casus yazlımla hacklendiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Suudi muhalif Masarir, AA muhabirine daha önce yaptığı başka bir açıklamada da Muhammed bin Selman'ın, rejimi eleştirenlere yönelik gizli operasyonların arkasındaki kişi olduğunu söylemişti.

Veliaht Prens bin Selman'ın, Amazon Üst Yöneticisi ve Washington Post gazetesinin sahibi Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edilmişti. Bezos'un telefonunun hacklenmesinin, gazeteci Kaşıkçı'ya yönelik daha geniş baskı kampanyasının parçası olduğu belirtilmişti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ HAKKINDA

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken Veliaht Prense yakın isimler serbest kalmıştı.

101 SAYFALIK RAPOR

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.