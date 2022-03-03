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Suudi Veliaht Prens Selman'dan Biden'a rest 0:00 / 0:00

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The Atlantic'e özel açıklamalarda bulunan Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini yanlış anlayıp anlamadığının umurunda olmadığını söyledi.

"Basitçe, umurumda değil. ABD'nin çıkarlarını düşünmek Biden'a kalmış" diyen Selman iki ülkenin birbirinin iç işlerine karışmaması gerektiğini ifade etti.

Veliaht prens eski başkan Donald Trump ile yakın ilişkiler içerisindeydi. Ancak savaş, insan hakları ihlalleri konularında mevcut başkan Biden'ın sert duruş sergilemesi geleceğin kralı ile Biden arasındaki ilişkileri hassas bir noktaya vardırmıştı.