SUV almak için nedenleriniz var!

Otomobil sahibi olmak farklı, SUV sahibi olmak farklıdır. İhtiyaçlar, bazen de sorumluluklar bir SUV'u sizin için gerekli kılar. Biraz daha açıklayalım...

Otomobil dar gelir!

Yaz mevsiminin güzelliklerini hissetmeye başladığımız şu günlerde, kısa hafta sonu gezmeleri, aile ziyaretleri ya da uzun yol tatil planları yapılmaya başlandı. Şayet çocuğunuz varsa, bir yerden bir yere gitmenin ne denli zahmetli olduğunu da bilirsiniz. Çocuk arabası, çantası, oyuncağı derken bir bakmışsınız bagaj dolmuş. Kendinizi, geri kalanları araca sığdırmak için matematiksel hesaplar yaparken bulursunuz. Çocuk koltuğunu da unutmamak gerek. Bir otomobile sığamama gerçeğiyle yüz yüze gelirsiniz. O an otomobilinizin neden daha geniş hacimli olmadığını sorgulamaya başlarsınız.

Yolun hakimi olmak...

Sabah işe gitme telaşı, akşam yorgun argın ilerlemeyen trafiği aşarak eve ulaşma arzusuyla akıp giden zaman. Büyük şehirlerin belki de en kötü yanı yolda geçirilen, kaybedilen saatler. İşte o kayıp süreyi konfor içinde hakimiyet ve güven duygusuyla besleyebilecek bir otomobil ancak size geri kazandırabilir. Teknolojinin sağladığı sürüş keyfine vardığınızda bir bakmışsınız yol erkenden bitmiş, yorgunluk kalmamış.

Yol alırken eğlenmek...

Otomobilinizin içindeki ses, görüntü ve ışık sistemleri en az sizin kadar çocuğunuzun da ilgisini çekmiyor mu? Hatta sizden daha fazla ilgilendiğine eminiz.

Bir otomobil sadece bir otomobil değildir yani. Bir hayattır. Hayatınıza dokunan, kolaylaştıran arkadaştır. Yol hikayenizin diğer yarısıdır.

O zaman hikayeniz başlasın

Büyüyen ailenizle şehir hayatında ya da doğa koşullarında yapacağınız yolculukların rahat, güvenli ve keyifli geçmesi için baştan sona yeniden düşünülerek tasarlanan yeni GLB, hikayenize ortak olmak için hazır. Bu zamana kadar Mercedes'in ürettiği en yüksek fonksiyonelliğe sahip kompakt SUV olan Yeni GLB'de her hattın, her ayrıntının bir görevi var: Sizin için olabilecek en geniş alanı yaratmak gibi. Ya da karşınıza nadir çıkan konforla sizi tanıştırmak.

7 kişilik rahatlık

Öncelikle Yeni GLB türünün ilk örneği olarak "alan" kavramını baştan tanımlıyor ve özgürlük sağlıyor. Aracın iç mekanı bu anlamda çarpıcı bir genişliğe sahip. Manuel ayarlanabilir arka koltukların yanı sıra Yeni GLB, ek 3. koltuk sırası ile toplamda 7 kişilik yer sunabilir.

Tamamen dijital geniş ekranlar ve 64 farklı renkli ambiyans aydınlatmasıyla dikkat çeker, kendine bağlar.

Her şey kontrol altında!

Üstelik Yeni GLB sürüş esnasında sadece sizinle birlikte değil önceden de düşünür. Neyin yaklaşmakta olduğunu bilir. Öngörülüdür.

İster trafiğin yoğun olduğu saatte, ister uzun gece sürüşlerinde ister bilmediğiniz yollarda olsun, GLB'niz tam da stresli durumlarda üzerinizdeki yükü belirgin şekilde hafifletir. Bunun arkasında her sürüşü daha güvenli ve benzersiz kılan Mercedes-Benz Intelligent Drive (Akıllı Sürüş) konsepti vardır.

Çünkü direksiyonun başında geçirdiğiniz zaman sizin zamanınızdır. Rahatlama zamanı. Enerjinizi yükseltme zamanı. Böylece gideceğiniz yere öncelikle güvenli ve rahat bir şekilde gidersiniz. Yeni GLB, ısıtmalı direksiyon simidi, ön camda sanal gösterge paneli, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, eller serbest bagaj açma-kapama fonksiyonu, birden fazla kontrol seçeneği, kişiselleştirme ayarları ve akıllı sesli komut sistemi ile sürüş keyfinizi sizi yormadan zirveye taşır.

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