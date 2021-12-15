Suwen 3 yılda 300 noktaya ulaşacak

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Türkiye'de 37 şehirde 136 mağazası bulunan kadın iç giyim perakende markası Suwen, gelecek 3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkarma vizyonuna sahip olduklarını kaydeden Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk, "Romanya’da yatırım yapmak ve mağaza açmak için uzun süredir hazırlık çalışmaları yürütüyorduk. Bu çalışmalarımızı tamamladık ve artık yatırımı gerçekleştiriyoruz. Başkent Bükreş’te açacağımız 3 mağaza ile yeni yılda Avrupa pazarına hızlı bir giriş yapıyoruz. Romanya pazarında 2 yıl içerisinde 15 noktaya ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Romanya'nın Avrupa Birliği’nin bir üyesi olarak gelişen, refah seviyesi yükselen bir ülke olduğunu belirten Bolluk, "Orta ve orta üst toplum kesimlerinin alım gücü artıyor. Bu ülkede ürünlerimiz için ciddi bir potansiyel görüyoruz. Bu kapsamda, markamızı Avrupa pazarına taşıma açısından önemli bir dönüm noktasını gerçekleştirdik" diye konuştu.

3 yıl içerisinde Türkiye ve yakın coğrafyalarda toplam 300 noktaya ulaşmak istediklerini kaydeden Bolluk, "Bunun yüzde 20’ye yakınının Türkiye sınırları dışında olmasını istiyoruz. Böylece gelirlerimizin en az yüzde 30’unun ihracat kaynaklı olmasını bekliyoruz" öngörüsünü paylaştı.