Suwon Blue Wings - Gangwon sahaya çıkıyor

Suwon Blue Wings ve Gangwon, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Suwon Blue Wings 32 puanla 3. sırada, Gangwon 27 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Suwon Blue Wings, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gangwon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 447 kodlu maçı oynayanlar; Suwon Blue Wings galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Gangwon galibiyet oranı 3.20. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Suwon Blue Wings önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 2-3 kazandı.

Gangwon ise Ulsan Horang-i karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Suwon Blue Wings, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Suwon Blue Wings, kendi sahasında 16 gol attı, 13 gol yedi.

Gangwon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gangwon, 17 gol atarken 16 gol yedi.

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