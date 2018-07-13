Suwon Blue Wings - Jeonbuk Motors maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 1 maçında Suwon Blue Wings ile Jeonbuk Motors, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Suwon Blue Wings 28 puanla 2. sırada, Jeonbuk Motors 38 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Suwon Blue Wings, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jeonbuk Motors son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 134 kodlu maçı oynayanlar; Suwon Blue Wings galibiyet oranı 3.35, beraberlik oranı 3.10, Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.75. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Suwon Blue Wings son haftadaki Pohang Steelers müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Jeonbuk Motors, Jeju United karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Suwon Blue Wings, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 8 gol yedi.

Jeonbuk Motors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jeonbuk Motors, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.