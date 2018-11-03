Suwon Blue Wings - Pohang Steelers maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 Şampiyonluk Turu maçında Suwon Blue Wings ile Pohang Steelers, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. 49 puanlı Suwon Blue Wings 4. sırada bulunuyor, Pohang Steelers 47 puana sahip ve 6. sırada. Suwon Blue Wings, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pohang Steelers son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Suwon Blue Wings kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Pohang Steelers sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Suwon Blue Wings son haftadaki Pohang Steelers müsabasında 2-0 kazandı.

Pohang Steelers ise Suwon Blue Wings maçında 2-0 yenildi.

Suwon Blue Wings, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Pohang Steelers, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pohang Steelers 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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