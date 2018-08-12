Suwon City - Bucheon 1995 maç önü

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Suwon City, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Bucheon 1995 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Suwon City 27 puanla 6. sırada, Bucheon 1995 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Suwon City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bucheon 1995 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 791. İddaa'da Suwon City kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bucheon 1995 kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Suwon City son hafta oynanan Seongnam maçında 0-0 berabere kaldı.

Bucheon 1995 ise Seoul E-Land maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Suwon City, 7 gol attı ve 12 gol yedi.

Bucheon 1995 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bucheon 1995, 18 gol atarken 14 gol yedi.

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