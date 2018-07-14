Suwon City - Gwangju sahaya çıkıyor

Suwon City ve Gwangju, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. 22 puanlı Suwon City 7. sırada bulunuyor, Gwangju 24 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Suwon City, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gwangju, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 211 kodlu maçı oynayanlar; Suwon City galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Gwangju galibiyet oranı 0.00.

Suwon City son haftadaki Daejeon Citizen müsabasında 0-2 kazandı.

Gwangju ise Busan I Park maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Suwon City, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Gwangju, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gwangju 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.