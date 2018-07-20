Suwon City - Korean Police maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Suwon City ile Korean Police, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. 23 puanlı Suwon City 7. sırada bulunuyor, Korean Police 35 puana sahip ve 2. sırada. Suwon City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Korean Police, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 193. İddaa'da Suwon City kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Korean Police kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Suwon City son haftadaki Gwangju müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Korean Police ise Daejeon Citizen maçında 2-2 berabere kaldı.

Suwon City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Suwon City, kendi sahasında 7 gol attı, 11 gol yedi.

Korean Police, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Korean Police, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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