Suya olan alerjisi yüzünden susuz bir hayat sürmeye çalışan Tessa ile tanışın
Tessa, küçük yaşlardan beri yaşadığı sağlık sorununu çözmeye çalışıyordu. Birçok doktor ziyaretinden sonra genç kadın kendisinde, dünyada nadir görülen bir alerji türü olduğunu keşfetti. Tessa'nın suya alerjisi vardı ve bu, hayatında radikal değişiklikler yapması anlamına geliyordu.
Herkesin bir şeye alerjisi olabilir, genelde ilk akla gelen alerji türü gıdalara karşı olandır. Ancak bazı insanlar için durum bundan daha farklı.
Tessa Hansen-Smith, 25 yaşında genç bir kadın ve hayatını zorlaştıran bir alerjisi var; Tessa, 'aquajenik ürtiker' adı verilen nadir bir durumdan muzdarip yani suya alerjisi var.
8 yaşından beri bu durumla mücadele eden Tessa, şunları söylüyor: Duştan çıktığımda cildimde büyük izler kalıyordu ve duştan sonra saç derim acı çekiyordu. Yaptığımız ilk şey, 'Tamam, şampuanları, saç kremini, kullandığımız sabunları kaldıralım' oldu" dedi.
Tessa'nın annesi ve ayrıca doktor olan Karen Hansen-Smith, yıllarca uzmanlara danıştıktan sonra kızının su alerjisini keşfeden kişiydi. Bir anne olarak Tessa'nın alerjisinin gerçek nedeninin ne olduğunu fark edemediği için biraz pişman olduğunu ifade etti:
Duştan çıktığında kurdeşen olduğunu görmediğim ve bunu bir şekilde çözemediğim için bir anne olarak kendimi biraz suçlu hissediyorum. Daha önce bunun bir su sorunu olduğunu söylemiştik. Bu yürek parçalayıcı. Bir kızım var ancak yaşamak istediği hayatı yaşamıyor.
Tessa terlemeye neden olan aktivitelerden aktif olarak kaçınıyor ve tıraş olarak ve gerektiğinde deodorant kullanarak vücut kokusunu en aza indirecek adımlar atıyor ancak ara sıra kendini duşun gerekli olduğu durumlarda buluyor: Beni çok kirleten pek bir şey yapmıyorum çünkü yapamam.
Duşta 5 dakikadan fazla ayakta durmak ve aynı zamanda su bana dokunurken hiperventilasyon yaparak bayılmamaya çalışmak, başkaları için olabileceği gibi rahatlatıcı bir kişisel bakım deneyimi değil.
Bir Instagram hikâyesinde takipçilerine, bağışıklık sisteminin her su molekülünü algılamadığını, bu nedenle başta süt olmak üzere bir miktar su alımını tolere edebildiğini açıkladı.
Su içmenin boğazında ve vücudunda nasıl yanma hissine yol açtığını ve proteinler, yağlar ve şekerler gibi temel besinleri alarak, durumuyla ilişkili alerjik reaksiyonları hafifletebildiğine dair ayrıntıları takipçileri ile paylaştı.
Tessa, çok basit gibi gözüken ama hayatını fazlasıyla çıkmaza sokan bu alerjiye karşı tüm benliğiyle savaşıyor. Tüm şartlara rağmen geleceğe ümitle bakan genç kadın, bir gün hemşire olmayı umuyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Tessa Hansen-Smith Instagram