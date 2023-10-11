Haberler Yaşam Suya olan alerjisi yüzünden susuz bir hayat sürmeye çalışan Tessa ile tanışın

Suya olan alerjisi yüzünden susuz bir hayat sürmeye çalışan Tessa ile tanışın Tessa, küçük yaşlardan beri yaşadığı sağlık sorununu çözmeye çalışıyordu. Birçok doktor ziyaretinden sonra genç kadın kendisinde, dünyada nadir görülen bir alerji türü olduğunu keşfetti. Tessa'nın suya alerjisi vardı ve bu, hayatında radikal değişiklikler yapması anlamına geliyordu. Habertürk Giriş: 11.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:36 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Herkesin bir şeye alerjisi olabilir, genelde ilk akla gelen alerji türü gıdalara karşı olandır. Ancak bazı insanlar için durum bundan daha farklı. Tessa Hansen-Smith, 25 yaşında genç bir kadın ve hayatını zorlaştıran bir alerjisi var; Tessa, 'aquajenik ürtiker' adı verilen nadir bir durumdan muzdarip yani suya alerjisi var.

2 Şurada Paylaş!







8 yaşından beri bu durumla mücadele eden Tessa, şunları söylüyor: Duştan çıktığımda cildimde büyük izler kalıyordu ve duştan sonra saç derim acı çekiyordu. Yaptığımız ilk şey, 'Tamam, şampuanları, saç kremini, kullandığımız sabunları kaldıralım' oldu" dedi. Tessa'nın annesi ve ayrıca doktor olan Karen Hansen-Smith, yıllarca uzmanlara danıştıktan sonra kızının su alerjisini keşfeden kişiydi. Bir anne olarak Tessa'nın alerjisinin gerçek nedeninin ne olduğunu fark edemediği için biraz pişman olduğunu ifade etti: