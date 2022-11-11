Suyun korunması için 4 yılda 95 yer altı barajı 0:00 / 0:00

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İklim değişikliğine bağlı yer altı su sularındaki kayıpları önlemek için başlatılan proje kapsamında 34 ilde 95 yer altı barajı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle sıklığı, etki alanı ve şiddeti artan kuraklığın zararlarını asgariye indirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda su arzını artırmak adına önemli alternatifler arasında bulunan "Yer Altı Barajları ve Yer Altı Suyu Suni Besleme Projeleri" 22 Temmuz 2019'da başlatıldı.

95'İ TAMAMLANDI, 40'I İNŞA AŞAMASINDA Proje kapsamında bugüne kadar 95 yer altı barajının yapımı tamamlanırken, bu tesisler sayesinde 31 bin dekar tarım arazisi sulandı, 20 milyon 76 bin metreküp içme suyu temin edildi. İnşa aşamasında 40, ihale aşamasında 11, planlama aşamasında ise 100 yer altı barajı bulunuyor. Planlama aşamasındaki tesislerin jeolojik ve jeoteknik incelemeleri sürüyor.

750 BİN KİŞİNİN İÇME SUYU İHTİYACI KARŞILANABİLECEK DSİ Genel Müdürlüğü, 2023 sonuna kadar faaliyetteki yer altı barajı sayısını 150'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu tesislerin işletmeye alınmasıyla yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Bunun tamamının içme suyuna tahsis edilmesi halinde 750 bin kişinin ihtiyacı karşılanabilecek. Tamamının sulamaya tahsisi halinde ise 80 bin dekar tarım arazisi sulanabilecek.

"KÖYLERDEKİ İÇME SUYU SORUNUNU ÇÖZME HEDEFİMİZ VAR" DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Edirne Bölge Müdür Yardımcısı Cahit Aşkan, proje kapsamında son olarak haziranda hizmete alınan Tekirdağ Uzunhacı yer altı barajıyla ilgili bilgi verdi. Aşkan, "İçme suyu takviyesi yapacağımız için, burada su kalitesi çok daha temiz olduğundan projemizi Ergene Çayı etrafında gerçekleştirdik. Su kalitemiz çok iyi. Bu bölgeye 2 yer altı barajı yaptık ama araştırmalarımız devam ediyor, birkaç tane daha planlama çalışmalarımız bulunuyor. Köylerdeki içme suyu sorununu çözme hedefimiz var" dedi.

"İÇME SUYU AMAÇLI SUYU TAKVİYE ETMEKTEYİZ" Uzunhacı yer altı barajının etüt aşamasının geçen yıl başladığını belirten Aşkan, "Daha sonra 2022'de projesini yaparak tamamladık. Şu anda çalışmaya başlamış durumda. Yer altı su kaynaklarına Ergene Çayı üzerinden bir boruyla 100 metre derine takviye yapıyoruz. Bu projeyle yılda 287 bin metreküp içme suyu amaçlı suyu takviye etmekteyiz" diye konuştu. Aşkan, Uzunhacı yer altı barajını, tarım alanlarında faydalanmaktan ziyade içme suyu sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini vurgulayarak, yer altı suyunu yaz ve kış dönemlerinde sürekli takviye edip köylerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

YER ALTI BARAJLARI İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan yer altı suları, su kaynaklarının bankası olarak tanımlanıyor ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi, su yönetimi açısından önemli görülüyor. Bu nedenle yer altı barajlarının önemi her geçen gün artıyor. Yer altı barajları, akifer adı verilen suyu tutabiliyor ve tutulan su istenildiğinde yüzeye çekilebiliyor. Barajın inşa edildiği bölgenin tabanına kadar bir perde veya kil dolgu yapılıyor ve bunun gerisinde, su depolanıp ihtiyaç anında kullanım sağlanıyor. Yer altı barajlarıyla, kıyı bölgelerde, yer altından denize suyun boşa akıp gitmesi ya da tatlı suyun tuzlu suyla karışması ve yüzey sularının buharlaşması önleniyor. Ayrıca yer altına inşa edildiği için kamulaştırma maliyetleri düşüyor.