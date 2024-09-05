Suyun rengi değişti, balıklar ölmeye başladı! Fabrika atıkları iddiası!
Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrika atıklarının salındığı iddia edilen ve rengi değişen Serme Deresi'nde balıklar ölmeye başladı. Vatandaşlar, bölgedeki meyve ağaçlarının sulamasında da kullanılan derenin geçtiği güzergah boyunca fabrikaların kimyasal ve boya atıklarıyla kirlendiğini öne sürdü. İrfan Dağlı adlı vatandaş, "Dört senedir buradayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Dün durulmayacak derecede koku gelmeye başladı" dedi
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan, Gölbaşı Gölü'nden başlayan ve Nilüfer Çayı ile birleşen Serme Deresi'nin fabrikaların sanayi atıkları sebebiyle kirlendiği iddia edildi.
Çevrede bulunan tarım alanlarının su kaynağı olan derede, son zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor.
Derenin geçtiği güzargah boyunca fabrikaların bulunduğunu anlatan vatandaşlar, derenin bu fabrikaların kimyasal ve boya atıklarıyla kirlendiğini iddia etti.
Dereye balık tutmaya gelen vatandaşlar, rengi degişen sudaki kirlilik ve ölü balıkları görünce olta takımlarını açmadan geri dönüyor.
Bölge sakinlerinden İrfan Dağlı, "4 senedir buradayım bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Dün durulmayacak derecede koku gelmeye başladı. Yetkilileri aradık fakat bizi başka yerlere yönlendirdiler. 'Müdürlerimiz yok, başka yeri arayın' dediler. Kimse ilgilenmedi. Derenin halini görüyorsunuz, insanın içi sızlıyor. Bütün balıklar su yüzeyine çıktı. Bu bölgedeki bahçeler derenin suyu ile sulanıyor. Bursa'nın çoğu insan bu dere ile sulanan meyvelerden yiyor. Kokudan duramadığımız için yetkililerden yardım istedik. Kimse ilgilenmedi. Kimin kimyasal atık boşalttığını bilmiyoruz. Fabrikaların olduğu bölgeden geliyor" ifadelerini kullandı.