Şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş araştırılıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla her hafta Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. İBO SHOW'un bu akşamki konuklarından biri olan Suzan Kardeş merak ediliyor. Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş kaç yaşında ve nereli? Suzan Kardeş şarkıları

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş 15 Nisan 1960'ta Kosova'da dünyaya geldi. Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu.

Aslen bir Kosova Türkü olan Kardeş, iş hayatına Hürriyet gazetesinde başladı. Burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirdi.

1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi. 1992 yılında Bekriya adında bir "meyhane" açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer alan ve halen çalışmalarını sürdüren sanatçının, yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.

2009 yılında Kuruçeşme Arena'da sanatçı Sezen Aksu ile albüm tanıtımı için birçok sanatçı ile düet yaptı.

SUZAN KARDEŞ ŞARKILARI

Bekriya (2007)

Bekriya II - Balkania (2008)

Makyaj Odası Şarkıları (2009)

Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)

Bekriya III - Bal ve Kan (2011)

Bekriya VI - Bekri (2012)

Yarım Hava Çalsana (2013)

Şişede Bade Durmaz (2015)

SUZAN KARDEŞ DİZİLERİ

Bir Demet Tiyatro - 2000

Organize İşler - 2005

Komedi Dükkanı - 2008

Mavi Kelebekler - 2011

Muhteşem Yüzyıl - 2012 (konuk oyuncu)

Seksenler - 2012-2017 (Fato Ana)

Toprağın Çocukları - 2012

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Yapışık Kardeşler - 2015

Nadide Hayat - 2015

Müdür Ne'aptın - 2016

Çocuklar Duymasın - 2017-2019 (Kadriye)

Şevkat Yerimdar - 2018 (Kendisi, konuk oyuncu)

Tolgshow - 2018

Çocuklar Duymasın - 2018 (Yılbaşı Özel Bölüm) Kendisi

Seksenler - 2019- (Fato Ana)

Çok Güzel Hareketler 2 - 2019 - (2020 Yılbaşı Özel Bölümü) Kendisi