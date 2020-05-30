Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilSuzuki garanti sürelerini uzattı - haberler
ABONE OL

Suzuki garanti sürelerini uzattı

Suzuki Türkiye Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, pandemi süreci boyunca otomobil ve motosikletlerinin garanti süreleri dolan ve servise gelemeyen Suzuki müşterileri için garanti sürelerini uzattığını duyurdu. Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolan Suzuki markalı otomobil ve motosikletlerin, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamında kalmaya devam edeceği belirtildi

Suzuki
HABERTURK.COM

Suzuki Türkiye, Covid-19 önlemleri çerçevesinde müşterilerine garanti süreleri ile ilgili yeni uygulama başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde servislere uğrayamayan ve garanti süreleri dolan Suzuki müşterilerinin otomobil ve motosikletleri için ek garanti süresi tanındığı bildirildi.

Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolmuş ve servise getirilememiş Suzuki markalı otomobil ve motosikletlerin, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamına alındığı kaydedildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Renault 15 bin kişiyi işten çıkaracak - haberler
OTOMOBİL15 bin kişiyi işten çıkaracak
Nisan ayında 40 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı - haberler
OTOMOBİLTrafiğe kaydı yapılan araçlar yüzde 44 düştü
İkinci elde en çok o modeller satıldı - haberler
OTOMOBİLİkinci elde en çok o modeller satıldı
VW'den 2.3 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı - haberler
OTOMOBİLÇin'e 2.3 milyar dolarlık yatırım yaptı
"Otomotiv şehri Sakarya"dan 4 ayda 137 ülkeye 1 milyar 352 milyon dolarlık ihracat
OTOMOBİLOtomotiv şehrinden 4 ayda 137 ülkeye ihracat
Nissan Barselona fabrikasını kalıcı olarak kapatıyor - haberler
OTOMOBİLNissan 2 fabrikayı kalıcı olarak kapatıyor
Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yeni gelecek planı - haberler
OTOMOBİL'Çakal Carlos'un planını çöpe attılar!
Ürettiği sağlık malzemelerini teslim etti - haberler
OTOMOBİLÜrettiği sağlık malzemelerini teslim etti
Daimler'den Çinli Farasis'e dev yatırım planı - haberler
OTOMOBİLDaimler'den Çinli firmaya dev yatırım planı
Fransa'dan otomotiv sektörüne 8 milyar euro destek - haberler
OTOMOBİLFransa'dan otomotive 8 milyar euro destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X