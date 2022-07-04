Suzuki geliştirecek Toyota üretecek!

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Suzuki Motor Corporation (Suzuki) ve Toyota Motor Corporation (Toyota), 2017 yılında iş birliği için imzaladıkları mutabakat kapsamında, karşılıklı araç tedarikinde yeni bir aşamayı devreye alıyor.

İki Japon şirket o tarihten bu yana, Ağustos ayından itibaren Toyota Kirloskar Motor Pvt Ltd'de (TKM) Suzuki tarafından geliştirilen yeni bir SUV modelin üretimine başlayacak.

Hindistan’da satışa sunulacak olan yeni modelin güç-aktarma sistemi, Suzuki tarafından geliştirilen yarı hibrit ve Toyota tarafından geliştirilen tam hibrit teknolojilerle donatılacak.

Yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Suzuki, Hindistan'daki iş birliğinin genişletilmesine yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere, Hindistan hükümeti tarafından desteklenen 'Hindistan'da Üret' girişiminin hayata geçirilmesine bağlı kalmaya devam edecek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 2070 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma vizyonuna katkıda bulunacak.

Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki, gelişmeye ilişkin olarak, "Yeni SUV modelin TKM’de üretilmesi, müşterilerin ihtiyaç duyduğu çevre dostu ulaşımı sağlayarak Hindistan'ın büyümesine katkıda bulunabilecek bir proje. Bu adım, iş birliğimizi gelecekte daha da derinleştirmek adına önemli bir kilometre taşı. Sürekli iş birliği yoluyla yeni sinerji ve iş fırsatlarını yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Toyota Başkanı Akio Toyoda ise, "Otomotiv endüstrisi günümüzde elektrikliye geçiş ve karbon nötr gibi zorluklarla karşı karşıya. Toyota ve Suzuki'nin güçlü yanlarından yararlanarak Hintli müşterilere çeşitli seçenekler sunuyor ve bu yolla CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.