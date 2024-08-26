Sven-Goran Eriksson, hayatını kaybetti
Dünyada futbolseverlerin hafızasına yer edinen takımları çalıştıran 76 yaşındaki ünlü teknik adam Sven-Goran Eriksson, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Giriş: 26.08.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:40
Dünyaca ünlü İsveçli çalıştırıcı Sven-Goran Eriksson, kanseri yenemedi.
Uzun süre kanserle savaşan Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Sven-Goran Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde; Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Leicester City gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.
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