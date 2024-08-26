Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Sven-Goran Eriksson, hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Sven-Goran Eriksson, hayatını kaybetti

        Dünyada futbolseverlerin hafızasına yer edinen takımları çalıştıran 76 yaşındaki ünlü teknik adam Sven-Goran Eriksson, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 14:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sven-Goran Eriksson, vefat etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü İsveçli çalıştırıcı Sven-Goran Eriksson, kanseri yenemedi.

        Uzun süre kanserle savaşan Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Sven-Goran Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde; Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Leicester City gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        Kremlin'den 'Durov' açıklaması
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Sahte ürünlerle yapılan botoksta yüz felci riski
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında