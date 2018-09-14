Swansea City - Nottingham Forest sahaya çıkıyor

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Swansea City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Nottingham Forest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Swansea City 11 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Nottingham Forest 7 puanda ve 14. sırada. Swansea City son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Nottingham Forest son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 369 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Swansea City kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Nottingham Forest sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Swansea City önceki hafta Reading mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Nottingham Forest, Swansea City karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Swansea City, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Nottingham Forest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nottingham Forest, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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