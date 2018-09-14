Swindon Town - Bury maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Swindon Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Bury takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 12 puanlı Swindon Town 7. sırada bulunuyor, Bury 10 puana sahip ve 13. sırada. Swindon Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bury, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 393 kodlu maçı oynayanlar; Swindon Town galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Bury galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Swindon Town son hafta oynanan Southend United maçında 0-0 berabere kaldı.

Bury, Sheffield United karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Swindon Town, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 5 gol yedi.

Bury, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bury, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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