Swindon Town - Forest Green sahaya çıkıyor

Swindon Town ve Forest Green, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Swindon Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Forest Green, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 466 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Swindon Town kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Forest Green sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Swindon Town son haftadaki Accrington Stanley müsabasında 3-0 kazandı.
Forest Green, Grimsby Town karşılaşmaında 0-3 yenildi.
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