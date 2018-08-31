Swindon Town - Milton Keynes Dons sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Swindon Town ile Milton Keynes Dons, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Swindon Town 8 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Milton Keynes Dons 11 puanda ve 2. sırada. Swindon Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Milton Keynes Dons son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 398 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Swindon Town kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Milton Keynes Dons sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Swindon Town önceki hafta Charlton Athletic mücadelesinde 3-0 yenildi.

Milton Keynes Dons ise Walsall karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Swindon Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Swindon Town, kendi sahasında 6 gol attı, 4 gol yedi.

Milton Keynes Dons ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Milton Keynes Dons, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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