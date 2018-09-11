Swindon Town - Newport County maç önü

İngiltere EFL Trophy Güney Grup C heyecanı devam ediyor. Swindon Town, 11 Eylül 2018 Salı günü Newport County takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Swindon Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Newport County, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 440. İddaa'da Swindon Town kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Newport County kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Swindon Town önceki hafta Accrington Stanley mücadelesinde 3-0 kazandı.

Newport County ise Carlisle United maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Swindon Town, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

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