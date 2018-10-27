Sydney - West Sydney rakamlar

Avustralya A-Lig maçında Sydney ile West Sydney, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 11:50. Sydney 1 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken West Sydney 1 puanda ve 8. sırada. Sydney, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. West Sydney, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Sydney galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, West Sydney galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sydney önceki hafta Melbourne Victory mücadelesinde 1-0 kazandı.

West Sydney ise Adelaide United maçında 2-3 yenildi.

Sydney, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Sydney, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

West Sydney, dış sahada 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda West Sydney 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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