aydınlatma
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Sylvania, aydınlatmada yerli üretim için ilk adımlarını atmaya başladı

Aydınlatma sektöründe köklü geçmişi ile dünya liderlerinden Sylvania, dünyanın dört bir yanına ulaşan yenilikçi aydınlatma ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına yerli üretimlerle sunmaya başladığını açıkladı

20.09.2018 - 15:36 | Güncelleme:

Aydınlatma sektöründe köklü geçmişi ile dünya liderlerinden Sylvania, dünyanın dört bir yanına ulaşan yenilikçi aydınlatma ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına yerli üretimlerle sunmaya başladığını açıkladı.

Aydınlatma çözümleri alanında dünyanın köklü şirketi Sylvania, Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutlarken, yerli üretim için düğmeye bastığını açıkladı. Türkiye'de bir yıl içinde aydınlatma pazarında önemli seviyelere ulaşan Sylvania, yerli üretim için yaptıkları çalışmaları ve yeni projelerini anlatmak için IstanbulLight 2018 kapsamında özel bir etkinlik düzenleyerek basın mensupları, mimari aydınlatmanın önemli temsilcileri, aydınlatma tasarımcıları ve sektörün ileri gelenleri ile bir araya geldi. 19 Eylül Çarşamba günü IstanbulLight 2018 Forum Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Haziran ayında ticari kanala yönelik LED panel armatürlerin üretiminin Türkiye’de başlandığı ve ayrıca dış bina cepheleri aydınlatması için de Hera Led ile Türkiye ve Ortadoğu bölgesi için bir işbirliğine başlandığı açıklandı.



Yapay zeka destekli entegre aydınlatma çözümü SylSmart ve bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan, mimari aydınlatma projelerinin öncelikli tercihi Concord markasıyla aydınlatmada devrim yaratan Sylvania, Türkiye'de aktif olarak devam eden proje çalışmalarını paylaşarak, gelecek yıl için de pek çok önemli projenin Sylvania armatürleri ile aydınlatılacağını duyurdu.;

Sylvania'nın global olarak her bölgede büyüme amacı güttüğünü hatırlatan Sylvania Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, "Bu hedefle yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Amacımız Türkiye ve Ortadoğu için başlatacağımız bu iş birliğini global mecraya taşımak ve Türk işçisinin emeği olan, Türk ekonomisine katkısı olan bu armatürlerle dünya çapında büyük projelere imza atmak." dedi.

Geçen yıl İstanbul Light fuarında da ülkeye yatırım yapacaklarını söylemiş olan Sylvania'nın Türkiye'deki yerli üretiminin LED panel armatürlerle başladığını kaydeden Sylvania Türkiye Genel Müdürü Azim Tuncinar, "Bu konuda iş birliklerimiz farklı kanallar için de gelişerek devam ediyor. Türkiye’de pazarı çok büyük olan dış cephe aydınlatmaları ile ilgili olarak ilk etap iş birliğimizi IstanbulLight fuarındaki toplantımızda aydınlatma sektörü ile paylaştık. Proje kanalında iç aydınlatmada SylSmart ile beraber dış aydınlatmada da akıllı ve yenilikçi çözümlerle büyük projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Dış cephe projelerinde her bir armatür renk olarak tek tek kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda yine her armatür için hem ömür hem ısı hem de arıza takibi yapabileceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.