Aydınlatma sektöründe köklü geçmişi ile dünya liderlerinden Sylvania, dünyanın dört bir yanına ulaşan yenilikçi aydınlatma ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına yerli üretimlerle sunmaya başladığını açıkladı.



Aydınlatma çözümleri alanında dünyanın köklü şirketi Sylvania, Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutlarken, yerli üretim için düğmeye bastığını açıkladı. Türkiye'de bir yıl içinde aydınlatma pazarında önemli seviyelere ulaşan Sylvania, yerli üretim için yaptıkları çalışmaları ve yeni projelerini anlatmak için IstanbulLight 2018 kapsamında özel bir etkinlik düzenleyerek basın mensupları, mimari aydınlatmanın önemli temsilcileri, aydınlatma tasarımcıları ve sektörün ileri gelenleri ile bir araya geldi. 19 Eylül Çarşamba günü IstanbulLight 2018 Forum Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte, Haziran ayında ticari kanala yönelik LED panel armatürlerin üretiminin Türkiye’de başlandığı ve ayrıca dış bina cepheleri aydınlatması için de Hera Led ile Türkiye ve Ortadoğu bölgesi için bir işbirliğine başlandığı açıklandı.

Yapay zeka destekli entegre aydınlatma çözümü SylSmart ve bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayan, mimari aydınlatma projelerinin öncelikli tercihi Concord markasıyla aydınlatmada devrim yaratan Sylvania, Türkiye'de aktif olarak devam eden proje çalışmalarını paylaşarak, gelecek yıl için de pek çok önemli projenin Sylvania armatürleri ile aydınlatılacağını duyurdu.;Sylvania'nın global olarak her bölgede büyüme amacı güttüğünü hatırlatan Sylvania Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, "Bu hedefle yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Amacımız Türkiye ve Ortadoğu için başlatacağımız bu iş birliğini global mecraya taşımak ve Türk işçisinin emeği olan, Türk ekonomisine katkısı olan bu armatürlerle dünya çapında büyük projelere imza atmak." dedi.Geçen yıl İstanbul Light fuarında da ülkeye yatırım yapacaklarını söylemiş olan Sylvania'nın Türkiye'deki yerli üretiminin LED panel armatürlerle başladığını kaydeden Sylvania Türkiye Genel Müdürü Azim Tuncinar, "Bu konuda iş birliklerimiz farklı kanallar için de gelişerek devam ediyor. Türkiye’de pazarı çok büyük olan dış cephe aydınlatmaları ile ilgili olarak ilk etap iş birliğimizi IstanbulLight fuarındaki toplantımızda aydınlatma sektörü ile paylaştık. Proje kanalında iç aydınlatmada SylSmart ile beraber dış aydınlatmada da akıllı ve yenilikçi çözümlerle büyük projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Dış cephe projelerinde her bir armatür renk olarak tek tek kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda yine her armatür için hem ömür hem ısı hem de arıza takibi yapabileceğiz." diye konuştu.