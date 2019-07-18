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HaberlerDünyadanSylvester Stallone: Timsahla akşam sporu - Magazin haberleri

Sylvester Stallone: Rambo'nun ev hayvanları

73 yaşındaki ünlü oyuncu Sylvester Stallone, Instagram hesabından paylaştığı ilginç videoyla hayranlarını gülümsetti. Stallone, o anları "Rambo'nun ev hayvanları" notuyla paylaştı

Sylvester Stallone

Rocky ve Rambo filmleriyle kariyerinin zirvesine çıkan ünlü oyuncu Sylvester Stallone, bir kirpi ve timsahla birlikte görüldüğü videoyu sosyal medya hesabından "Rambo'nun ev hayvanları... Arkadaşlarımla biraz akşam sporu yapıyoruz" notuyla paylaştı.

Stallone, videoda önce kirpinin yanına gidiyor ve daha sonra da yanına sakince yaklaşan timsaha doğru gidip "Arnold'un (Schwarzenegger) evindeyim" derken görülüyor. 

Aksiyon filmlerinin emektar oyuncusu, timsahla konuşup Schwarzenegger'ın ana vatanı olan Avusturya'ya da gönderme yaparak ona "Almanca bir şeyler söyle. Şinitzel de" diyerek sesleniyor. Bu ilginç anları Instagram hesabından yayınlayan Sylvester Stallone, takipçileri tarafından esprili yorumlar alırken, çok sayıda beğeni de aldı.

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