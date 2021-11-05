Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin transfer listesini süslüyor.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Attila Szalai'yi transfer etmek istediğini yazarken dev bir iddia da İngiltere'den geldi.

The Sun gazetesinin haberine göre Chelsea, Attila Szalai'ye talip oldu. Daha önce West Ham United ve Leicester City'nin de oyuncuya talip olduğu haberde yer aldı.

İngiliz basınına göre Chelsea'nin bu transfere harcayacağı miktar da belli oldu.

Maviler, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye 17 milyon sterlin (20 milyon euro) civarında bir teklif yapmayı planlıyor.

Haberde Fenerbahçe'nin finansal koşullar nedeniyle bu teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.

FENERBAHÇE NE KADAR İSTİYOR?

Macar stoperin durumuyla ilgili Başkan Ali Koç yaz aylarında sinyali vermişti. NTV Spor'un aktardığına göre Başkan Koç katıldığı bir televizyon programında Attila Szalai'nin bonservisine ilişkin, "20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

23 yaşındaki Macar stoper 2021'in başında Apollon Limassol'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşmaya imza atan Attila Szalai'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yazında bitiyor. Oyuncunun Fenerbahçe ile yaklaşık 4 yıllık sözleşmesi var.