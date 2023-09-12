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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski en etkili 5. transfer seçildi - Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski en etkili 5. transfer seçildi

        Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Szymanski, yaz döneminin en etkili 5. transferi seçildi. 24 yaşındaki 10 numara, Avrupa futbol piyasasının en kritik hamlesi olarak görüldü. İşte detay...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:35
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        Dünyaca ünlü spor haber sitesi The Athletic, yaz transfer döneminde Avrupa'da gerçekleşen en etkili 10 transferi açıkladı.

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        Fenerbahçe'ye oynadığı futbolla akıl katan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sebastian Szymanski, kısa sürede ne kadar isabetli bir takviye olduğunu gözler önüne serdi.

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        Fenerbahçe'nin, sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservis karşılığında renklerine bağladığı Polonyalı oyuncu, Avrupa'nın en faydalı 5'inci transferi olarak gösterildi.

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        Benfica'dan Grimaldo'nun zirvede yer aldığı listede Bart Verbruggen (Brighton), Branco Van den Boomen (Ajax) ve Mateo Retegui (Genoa) ilk 4'ü oluşturdu.

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        The Athletic'in yorumuna göre; "Szymanski güçlü bir sol ayağa sahip, ceza sahası çevresinde bitirici vuruşlar yapabiliyor. Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu, topsuz oyunda agresif, her iki kanatta, ortada veya daha derin bir rolde oynayabiliyor" denildi.

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        Haberin devamında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin iddialı ekiplerinden Aston Villa'ya ise "Dikkatli ol Aston Villa" uyarısında bulunuldu.

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        24 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol-4 asist kaydetti.

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