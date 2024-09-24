Szymanski mumla aranıyor!
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, performansıyla geçtiğimiz sezonu mumla aratıyor.
Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, geçen sezonu aratıyor. Transfer olduğu dönemde golleriyle adından sıkça söz ettiren Polonyalı futbolcu, 2023 yılını ligde 8 golle tamamladı.
2024 yılı ise Szymanski için iyi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 2 gol kaydetti. Son 24 lig maçının 22’sine 11’de başlayan Polonyalı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Jose Mourinho ile birlikte merkez orta sahaya çekilen Szymanski, mücadelesiyle takıma fayda sağlasa da skor katkısı özelliğini neredeyse kaybetti.
25 yaşındaki futbolcu, Mourinholu dönemde ligde sadece 1 gol pası verdi.
Sofyan Amrabat’ın da orta saha rotasyonuna girmesiyle birlikte Polonyalı futbolcunun sonraki maçlarda ilk 11’de oynayıp oynamayacağı da merak konusu...