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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski mumla aranıyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski mumla aranıyor!

        Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, performansıyla geçtiğimiz sezonu mumla aratıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:09
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        Szymanski mumla aranıyor!
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        Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, geçen sezonu aratıyor. Transfer olduğu dönemde golleriyle adından sıkça söz ettiren Polonyalı futbolcu, 2023 yılını ligde 8 golle tamamladı.

        2024 yılı ise Szymanski için iyi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 2 gol kaydetti. Son 24 lig maçının 22’sine 11’de başlayan Polonyalı futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

        Jose Mourinho ile birlikte merkez orta sahaya çekilen Szymanski, mücadelesiyle takıma fayda sağlasa da skor katkısı özelliğini neredeyse kaybetti.

        25 yaşındaki futbolcu, Mourinholu dönemde ligde sadece 1 gol pası verdi.

        Sofyan Amrabat’ın da orta saha rotasyonuna girmesiyle birlikte Polonyalı futbolcunun sonraki maçlarda ilk 11’de oynayıp oynamayacağı da merak konusu...

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