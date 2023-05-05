Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynadığımız mücadelede sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szysz'in yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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