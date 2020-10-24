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Sean GK'nin yönetmeni ve yapımcısı olduğu 'X The End Time' adlı sinema filminde başrolleri 'Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi'nin 'T-X'i Kristanna Loken'in yanı sıra Costas Mandylor, Tom Tidiman, Franky Lankester, Marisa Mattioli, Selahahtin Taşdöğen, Wilma Elles ve Ali Başar paylaşacak.

Sean GK, düzenlediği basın toplantısında son 4 yıldır bu film projesini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Türkiye'de ilk defa yapım kadrosu Türk ekip ve Hollywood Yıldızları ile oluşturulmuş oyuncular ile bir Hollywood projesi gerçekleştireceğiz ve çalıştığımız oyuncular da devler liginde oynayan oyuncular. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı yetkililerinin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu kadar insanın buraya gelmesindeki tek sebep İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere vermiş olduğu destekten dolayıdır. İzmir'i seçmemin diğer bir sebebi de tarihi ve doğal güzellikleri çok fazla. İzmir film çekmek için doğal bir plato ve o yüzden burayı seçtim."