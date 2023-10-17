TAB Gıda halka arz oluyor! TAB Gıda halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. TAB Gıda halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. 130 lira hisse fiyatıyla satışa sunulacak TAB Gıda halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Yatırımcılar için "TAB gıda halka arz ne zaman başlıyor, kaç lot verir ve hangi bankalarda var?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 'TABGD' hisse adıyla işlem görecek TAB Gıda halka arzı detayları...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay verilen Tab Gıda halka arz oluyor. Son dönemin en büyük halka arzlarından biri olması beklenen TAB Gıda izahnameye göre gelirin yüzde 40'ı yatırım finansmanı, yüzde 25'i yenilenebilir enerji yatırımları, yüzde 20'si finansal borçların kapatılması, yüzde 15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımları için kullanılacak. Peki, TAB Gıda halka arz ne zaman başlıyor? TAB Gıda halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve hangi bankalarda var? İşte, detaylar...
TAB GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz edileceği tarih belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim 2023 olarak belirlendi.
TAB GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı. TAB Gıda Borsa Kodu “(TABGD)” olacak.
TAB GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.
Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)
2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)
3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)
3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
TAB GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
TAB GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun bir halka arz olarak işlem görecek.