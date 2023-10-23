TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı! 2023 TAB Gıda halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı! 2023 TAB Gıda halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz sonuçları için geri sayım sona erdi. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle yatırımcılar Tab Gıda halka arz sonuçları açıklandı. Peki, Tab Gıda borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya dair güncel detaylar...

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TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KAP'a yapılan açıklamada TAB Gıda Halka arz sonuçları için şu bilgiler verildi

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 18- 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,1 katı ve

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.