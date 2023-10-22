TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? TAB Gıda kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? TAB Gıda kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

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Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle yatırımcılar Tab Gıda halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya dair güncel detaylar...