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        Haberler Gündem TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? TAB Gıda kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        TAB Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? TAB Gıda kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Tab Gıda halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanıyor. Talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Tab Gıda halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Tab Gıda halka arz, sonuçların açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu kapsamda "Tab Gıda halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına çevrildi. İşte Tab Gıda halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 10:37
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        Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arzın talep toplama süreci 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle yatırımcılar Tab Gıda halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya dair güncel detaylar...

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        TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Tab Gıda halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içinde SPK tarafından duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek.

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        TAB GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Tab Gıda borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Borsa işlem tarihi SPK tarafından duyurulacak.

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        TAB GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.

        Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:

        2 milyon katılımcı: 20 lot (2.600 TL)

        2,3 milyon katılımcı: 18 lot (2.340 TL)

        2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)

        2,8 milyon katılımcı: 15 lot (1.950 TL)

        3,1 milyon katılımcı: 13 lot (1.690 TL)

        3,5 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)

        3,8 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)

        4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)

        4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)

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        TAB GIDA HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Tab Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL sabit fiyattan satıldı.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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