TAB Gıda halka arzında talep toplama başladı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki konsorsiyum tarafından 20 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek.

Halka arz edilen TAB Gıda, faaliyetlerini TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında çok ağırlıklı Türkiye olmak üzere, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1500'ün üstünde restoranıyla yürütüyor. Ayrıca, grubun TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında Çin'de de 1500'ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor.

TAB Gıda'nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak üzere 5 global, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere 2 ulusal marka bulunuyor.

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TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, uzun süredir kurumsal olarak TAB Gıda'nın halka arzını planladıklarını ifade ederek, hem yatırımcılar hem şirket için en doğru zamanı beklediklerini belirtti.

Çetinkaya, "30 yıllık serüvenimizi bu halka arzla taçlandırdık, gururluyuz. Bu halka arz Türkiye'nin TL cinsinden en büyük halka arzı olacak. Ülkemizden kazandığımızı ülkemize harcayacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gençlerin sevdiği markaları bünyelerinde bulundurdukları için gençlerin piyasalara ilgisini arttıracaklarını aktaran Çetinkaya, "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz. Katılım endeksine uygun bir şirketiz. Başarılı sonuçlarımızı temettü yolu ile tüm yatırımcılarımızla paylaşmayı arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Çetinkaya, şirkete gelen fonun yüzde 55'inin sermaye artırımına, yüzde 45'inin ise ortak satışına gideceğini belirterek, şöyle devam etti:

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"Ortak satışı konusunda şunu önemle vurgulamak istiyorum. TAB Gıda'nın yüzde 100'üne sahip ana ortağı konumunda olan TFI TAB Gıda Yatırımları, aynı zamanda TFI ekosisteminde yer alan et, ekmek, patates fabrikalarının da yüzde 100'üne sahiptir. Yani ana ortağımıza gelecek fon aslında fabrikalarımızın kapasite artırımları için ve mevcut et, patates, ekmek, yeşilliğimizi ürettiğimiz fabrikalarımızın dışında yeni ürün yatırımları için kullanılacak. Helal üretim sertifikasına sahip bir grubuz. Ekosistem yatırımlarının artması TAB Gıda'nın sürekli büyümesine, bu büyümenin kalıcı olmasına ve sürdürülebilir karlılığının devam etmesine katkıda bulunacak. Yerli üretime devam edeceğiz."

'ORGANİK BÜYÜMEYE DEVAM ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Halka arzdan gelecek fonun yüzde 40'ını yatırım finansmanında kullanacaklarını kaydeden Çetinkaya, "Yeni restoran açılışlarımızda ve mevcut restoranlarımızın yenilenmesinde kullanacağız. Yüzde 25'ini yenilenebilir enerji yatırımda kullanacağız. Kendi öztüketimimiz için güneş enerjisi santrali yapacağız. Bu yatırım hem sürdürülebilirliğimize hem de karlılığımıza önemli katkı sağlayacak. Yüzde 20'si finansal borç optimizasyonunda kullanılacak. Yüzde 15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarında kullanacağız. Önümüzdeki dönemde sürekli büyüme ve kalıcı karlılığın yanında teknoloji ve dijitalleşme, odak noktamız olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Çetinkaya, mevcut markalarında yeni restoran açılışlarının devam ettiğini, restoranlarında yapacakları yenileme yatırımlarıyla birlikte organik büyümeye devam etmeyi planladıklarını anlattı.

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Yenilebilir enerji yatırımlarıyla hem maliyet optimizasyonu sağlamayı hem de doğayı önemseyen bir yatırım planladıklarını vurgulayan Çetinkaya, "Dijital bir hızlı servis restoran operatörü şirketi olmayı hedefliyoruz. Teknoloji odak noktamız olmaya devam edecek. Yatırımlarımızın hızını arttırarak sürdüreceğiz." dedi.

TAB Gıda'nın Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sinan Ünal da TAB Gıda'nın 1994'te kurulmuş, bünyesinde Burger King, Popeyes Arbys Sbarro Subway gibi global markaların yanı sıra yerli ve milli usta dönerci ve usta pideciyi bulunduran, sektörünün lideri konumundaki kuruluş olduğunu ifade etti.

Ünal, "Bugün 5 global, 2 yerel, toplam 7 markayla ve 1500'ün üzerinde restoranımızla yılda yaklaşık 340 milyon kişiye hizmet verirken, 22 bini aşkın istihdam sağlıyoruz. Gururla söylüyoruz ki kadın çalışan oranımız yüzde 40. Gençlere hitap eden markalarımız var, bu doğrultuda çalışanlarımızın yüzde 57'lik kısmı da 18-25 yaş arası genç kardeşlerimizden oluşuyor. Tüm bu operasyonlarımız doğrultusunda haziran ayı sonu itibarıyla franchiselarımızla birlikte yıllık 18 milyar liralık net satış rakamına ve 2,3 milyar liralık düzeltilmiş FAVÖK rakamına ulaşmış durumdayız. Bu performansımızı halkımızla paylaşabileceğimiz için çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Bu yılı şirketin hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizde şimdiye kadar yapılan TL bazındaki en büyük halka arzı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Buradan gelecek kaynağı yine işimize yatırıp büyümeye devam etmek istiyoruz. Hem yeni restoranlar açarak hem mevcut restoranlarımızı yenileyerek hem mevcut müşterilerimizin frekanslarını arttırarak ve hepsinden önemlisi yeni müşteriler kazanarak büyümeye devam etmek istiyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor. Planlamamız doğrultusunda gidiyor. Sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz. Ülkemize inancımız tam. Önümüzdeki yıllarda da istihdama da katkısı olacak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Güçlü bilanço yapımızla disiplinli ve dengeli büyümeye devam edeceğiz."