TAB Gıda talep toplama tarihleri belli oldu! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?

TAB Gıda talep toplama tarihleri belli oldu! TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtacak?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan TAB Gıda halka arz oluyor. Bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşek Tab Gıda 52.500.000 adet lot dağıtımı yapacak. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Tab Gıda, 'TABGD' hisse adıyla halka arz edilecek. Peki, "TAB Gıda halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot dağıtıcak, katılım endeksine uygun mu?" İşte Tab Gıda halka arz fiyatları ve talep toplama tarihleri...