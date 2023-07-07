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        TIR şoförüne kanlı pusu! Tabanca ve uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar

        Mersin'de TIR şoförü Yavuz Kazan'a tabanca ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Kazan, olay yerinde hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 13:09
        Tabanca ve uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdılar
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        Mersin'de Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Tır şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Yavuz Kazan'a Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

        Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kazan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazan'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, otomobille olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        #mersin haberleri
        #silahlı saldırı
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