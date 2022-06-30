Tabancayla oynarken kardeşini öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'da kardeşlerin silahla oyunu kötü bitti. Ağabeyin elindeki silahın kazara ateş almasıyla kardeşi hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. (17) ile Emirhan A. (15) kardeşler, iddiaya göre, babalarına ait tabancayla oynamaya başladı. T.A.'nın elindeki silah, bir anda ateş aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, Emirhan A.'nın başına isabet etti. Silah sesini duyan aile yakınları, Emirhan A.'yı kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibi, Emirhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emirhan A.'nın cansız bedeni, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.A. da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.