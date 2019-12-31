Elazığ'da bir apartmanın 2. katında tabela asarken dengesini kaybeden işçi, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.
Olay, Gazi Caddesi Beyazıt Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın ikinci katında bulunan işyerine tabela asmaya çalışan 35 yaşındaki Ahmet E. bir anda dengesini kaybederek sokakta park halinde bulunan taksinin üzerine düştü. Talihsiz işçinin yardımına çevredeki esnaflar ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerin olay yerine sağlık ekipleri Ahmet E.'yi hastaneye kaldırdı.
Ayağında burkulma olduğu öğrenilen Ahmet E., müşahade altında tutuluyor.
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