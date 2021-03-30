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TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS),Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

TABGİS: Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir
AA

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS),Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

TABGİS'ten yapılan açıklamada, EPDK tarafından bugüne kadar dördüncü kez akaryakıtta tavan fiyat kararı alındığı ifade edildi.

Son kararın uygulamasının 18 Mart'ta başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının engellenmesi için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda hafta sonu yasaklarının yeniden uygulanacak olması nedeniyle akaryakıt istasyonlarının satış hacimlerinin daha da azalacağı açıktır. Akaryakıt sektöründe iki ay süreyle uygulanmak üzere yürürlükte olan tavan fiyat kararı bayiler üzerinde bir kara bulut gibi yıkıcı etkilerini sürdürmeye devam ederken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ve ramazan ayının da etkisiyle iş hacmi üzerindeki daralmanın yaratacağı yükü bayiler kaldıramazlar."

Kovid-19'un yayılımının engellenmesi için alınan kararların öneminin tartışılamayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu bakımdan, EPDK'nin salgın sürecinin yıkıcı etkileri devam ederken aldığı tavan fiyat kararını, sağduyulu bir yaklaşımla hiç vakit kaybetmeden iptal etmesini meslektaşlarımız adına talep ediyor ve açık çağrıda bulunuyoruz. Tavan fiyat uygulaması bitirilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

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