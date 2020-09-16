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Türk Tabipler Birliği (TTB) yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili olarak sağlık çalışanlarını 1 hafta boyunca eylemlere katılma çağırısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi.

TTB’yi “ihanet oluşumu” olarak nitelendiren MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında “Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” dedi.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2020

"DERHAL VE GECİKMESİZ KAPATILMALIDIR"

Bahçeli açıklamasında “Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2020

KILIÇDAROĞLU'NDAN TTB'YE: İYİ Kİ VARSINIZ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları aktardı: Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!