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Metin Uca'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasıyla sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sevgili dostlarımız,

Operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca’nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum.

Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum."