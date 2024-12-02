Tabyalar için "Alan Başkanlığı" önerisi

Erzurum'daki 23 tabya ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkatleri bu tarihi yapılara çeken Vali Mustafa Çiftçi, girişimlerin sürdürülebilir ve kurumsal bir yapı içinde olmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum'un sahip olduğu coğrafi güzellikler, tarihi ve kültürel miraslarla önemli zenginlikleri uhdesinde barındırdığını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, "Bu zenginliklerin hem geleceğe taşınması hem de ilin ekonomik, sosyal ve kültür yaşamına fayda getirmesi noktasında bir takım girişimlerimiz var. Bunlardan biri de Dumlu Baba Suyu ve Dumlu Dağları'nda bulunan yaylaların daha ulaşılabilir hale getirilmesi için bir proje hazırladık" dedi.

ÇANAKKALE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ Vali Çiftçi, "Tabyalarla alakalı çalışmalarımızda da önemli adımlar attık. Kurumlarımızın ortaya koyduğu duruş ve sahiplenme bizi umutlandırdı. Burada devamlılığın sağlanması için Çanakkale'deki benzer şekilde bir 'Alan Başkanlığı' birimi kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Böylece tabyalar kurumsal bir yapı içinde daha kontrollü ve izlenebilir hale gelir" diye konuştu.