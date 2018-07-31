Tacikistan'da 4 yabancı bisikletçinin öldürüldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi

Tacikistan'da Pazar günü dört yabancı bisikletiçinin öldürüldüğü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. IŞİD bu ülkede ilk kez bir saldırıyı üstleniyor.

Danghara bölgesinde, başkent Duşanbe yakınlarında üzerlerine araba sürülen iki Amerikalı, bir İsviçreli ve bir Hollandalı bisikletçi hayatını kaybetmiş üç turist de yaralanmıştı.

İki zanlı, daha sonra Tacik güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Aynı operasyonda 4 kişi de gözaltına alınırken, bir köye kaçan 3 zanlının da "etkisiz hale getirildiği" belirtildi. Prag merkezli Akhbor haber ajansı, bu kişilerin öldürüldüğünü bildirdi.

IŞİD olaydan sonraki açıklamasında saldırıda "Haçlı koalisyonunun vatandaşlarının" hedef alındığını öne sürdü. Ancak örgüt saldırıyla ilgili kanıt sunmadı.

Araba bisikletçilerin arasında daldı

Olaya ilişkin amatör video kaydında, bir arabanın bisikletçilerin arasına daldığı görülüyor.

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazon Hamro Rahimzoda, turistlerden üçünün olay yerinde, birinin de hastaneye götürülürken öldüğünü söyledi.

Bakan, "Bisikletçilerden birinin vücudunda bıçak yaraları vardı. Tedavi altına alınan bu kişinin durumu stabil" dedi.

Orta Asya turunda saldırıya uğrayan turistler arasında bir Fransız vatandaşı da var.

Eski Sovyet Cumhuriyeti Tacikistan, bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana yoksulluk ve istikrarsızlık içinde.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Tacikistan 2018'i "Turizm yılı" ilan etmişti.

Tacikistan’da yabancı bisikletçilere saldırı: 4 ölü

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