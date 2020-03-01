AA

Tacikistan'da genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi



Tacikistan'da, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ile il ve ilçe belediye meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Saat 15.00 itibarıyla seçimlere katılım oranı yüzde 75,1 olarak gerçekleşti.

Seçmenler, ülke genelindeki 41 seçim bölgesinde kurulan 3 bin 412 sandıkta oylarını kullandı. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diplomatik temsilciliklerde 39 sandık kuruldu.

Seçimlerde iktidardaki Halk Demokratik Partisinin yanı sıra Çiftçiler Partisi, Sosyalist Parti, Ekonomik Reformlar Partisi, Demokrat Parti, Sosyal-Demokrat Partisi ve Komünist Parti yarıştı. Temsilciler Meclisindeki 63 sandalye için 241 milletvekili adayının yarıştığı seçimlerde, 22 milletvekili partilerin genel seçimlerde alacağı oy oranına göre, geri kalanı da ülke genelindeki 41 seçim bölgesinden seçilecek.

Seçimlerin geçerli sayılması için katılım oranının en az yüzde 50 olması gerekirken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda genel seçimlerde en fazla oy alan 2 aday arasında iki hafta içinde yeniden oylama yapılacak.

230'dan fazla uluslararası gözlemcinin izlediği seçimlerde kesin olmayan resmi sonuçların yarın, kesin sonuçların ise iki hafta sonra açıklanması bekleniyor.

Son olarak 1 Mart 2015'te yapılan seçimde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisinde 63 sandalyenin 51'ini kazanmıştı.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Tacikistan'da parlamento Temsilciler Meclisi ve Milli Meclisten oluşuyor.