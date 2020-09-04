Tacikistan'da iktidar partisi, Cumhurbaşkanı Rahman'ı yeniden aday gösterdi

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AA

Halk Demokrat Partisinde düzenlenen olağanüstü kurultayda, Rahman, binden fazla delege tarafından oy birliğiyle cumhurbaşkanlığı adayı olarak seçildi.

Rahman, daha önce Tacikistan Bağımsız Sendikalar Birliği ve Tacikistan Gençler Birliği tarafından da cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.

- 7 partinin 5'i adaylarını belirledi

Böylece, şu ana kadar ülkedeki 7 siyasi partinin 5’i kendi adaylarını belirlerken, bir parti de, cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı. Komünist Parti ise yarın yapılacak kurultayında kendi adayını belirleyecek.

Geçen hafta ülkede en büyük 2'nci parti durumundaki Çiftçiler Partisi, kurultayında lideri Rustam Latifzade'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme kararı almıştı.

Tacikistan Sosyalist Partisince 3'üncü kez aday gösterilen parti lideri Abduhalim Gaffarov, 2006'daki seçimlerde yüzde 2,8, 2013'teki seçimlerde ise yüzde 1,5 oy elde etmişti.

Tacikistan Demokrat Partisinin 2'nci kez cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği parti lideri Saidcafer Usmanzade, 2013'teki seçimlerde yüzde 1,02 oy kazanmıştı.

Tacikistan Ekonomik Reformlar Partisince de parti lideri Rustam Rahmatzade cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.

Muhalif görüşlü Sosyal-Demokrat Parti lideri Rahmatulla Zairov ise, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayarak, partililerini "seçimleri boykot etmeye" çağırmıştı.

- Ülkede cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle seçiliyor

Yasa gereği, sadece siyasi partiler, il ve büyükşehir belediye meclisleri ile Tacikistan Bağımsız Sendikalar Federasyonu ve Tacikistan Gençler Birliğinin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Tacikistan'da, 11 Ekim'deki seçim için yüksek öğrenimini tamamlamış, Tacikçe bilen, 30 yaşını doldurmuş ve son 10 yılda ülkede sürekli ikamet edenler cumhurbaşkanı olabiliyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.