Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu

AA

Muhriddin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin, taraflar arasında geleneksel olarak dostluk, karşılıklı anlayış ve güven ortamında geçtiğini belirten Muhriddin, iki dost ve kardeş ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda tüm iş birliği alanları ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldıklarını aktardı.

Muhriddin, Tacikistan ile Türkiye arasındaki ikili ve çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesiyle ilgili meselelerin toplantının ana gündemini teşkil ettiğini vurguladı.

Görüşmelerde, siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğiyle ilgili yasal çerçevelerin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Muhriddin, iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir süreç kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği olanakları oluşturulmuştur"

Muhriddin, "Tacikistan ile Türkiye arasındaki devletler arası ilişkilerde elverişli güven ortamı, gerekli siyasi ve hukuki altyapı ile karşılıklı yarar sağlayacak iş birliği olanakları oluşturulmuştur. Ancak her iki taraf da iki ülke arasındaki mevcut potansiyeli karşılamak için iş birliğini daha da genişletmeyi hedeflemektedir." dedi.

Tacikistan ekonomisine yapılan yatırımlar olmak üzere Türkiye ile karşılıkla fayda sağlayan iş birliğinin geliştirilmesine değinen Muhriddin, Tacikistan-Türkiye ilişkilerinde üst düzey ziyaretlerin artmasının önemine işaret etti.

- "1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için mutabık kaldık"

Muhriddin, tarafların ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine özel önem vererek bu süreci ileriye götürmekte azimli olduklarını belirterek, "Günümüzde Türkiye, Tacikistan’ın en önemli ticari ortaklarından biri. Küresel Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen iki ülke cumhurbaşkanları tarafından konulan 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için gereken tedbirleri alma konusunda mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

Bu bağlamda Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) faaliyetlerinin ikili iş birliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir araç olduğunu vurgulayan Muhriddin, görüşmelerde yatırım alanında ortak girişimlerin kurulması konularının da ele alındığını söyledi.

Muhriddin, görüşmede, tarafların uluslararası ve bölgesel örgütler bazındaki iş birliği ve tutumlarının koordinasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Bakan Muhriddin, Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ile Türk Dışişleri Bakanlığı arasında protokol alanında iş birliği mutabakat muhtırası ve 2022-2023 dönemine yönelik iş birliği programının imzalandığını bildirdi.