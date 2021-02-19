Tacikistan'ın dış borcu 3,2 milyar dolar oldu

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Ülkesinin dış borcunun 1 Ocak 2021 itibarıyla 3,2 milyar dolar olduğunu kaydeden Karimzade, bu rakamın Tacikistan'ın 2020 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüzde 46,8'ine tekabül ettiğini aktardı.

Karimzade, ülkesinin geçen yıl kredi ve kredi faizleri için 190,2 milyon dolar ödediğini vurgulayarak, bu dönemde çeşitli finans kuruluşlarından toplam 342 milyon dolar kredi ve mali yardım aldığını aktardı.

Tacik yetkililer daha önce ülkenin 2020-2022 yıllarında uluslararası finans kuruluşlarından yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi kullanmayı planladığını açıklamıştı.

Ülkenin en çok kredi aldığı yabancı finans kurumları arasında Çin Eximbank, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası yer alıyor.