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        Haberler Gündem Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:14
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        Taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

        "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”

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