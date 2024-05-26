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        Haberler Gündem Güvenlik Taciz ateşi açan teröristler etkisiz! - Son dakika haberi

        Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:14
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        Taciz ateşi açan teröristler etkisiz!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi

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