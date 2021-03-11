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HaberlerGündem3. SayfaTacizciye meydan dayağı! Son dakika: O anlar kamerada | VİDEO
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Taciz iddiasına mahalle dayağı!

İstanbul'da, tacizci olduğu iddia edilen bir şüpheli, sokakta yürüdüğü sırada semttekiler tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, darp edildikten sonra kaçan şüpheli ve darpçıların, emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi

Tacizciye meydan dayağı! Son dakika: O anlar kamerada | VİDEO
Taciz iddiasına mahalle dayağı!
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İHA

İstanbul'da önceki gün saat 22.00 sıralarında, Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, semtte yaşayan 40 yaşlarındaki E. isimli bir kişi, mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başladı.

ŞÜPHELİYİ KOVALADILAR

İHA'da yer alan habere göre şüphelinin tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine semtteki vatandaşlar, akşam saatlerinde sokakta yürüyen E.'yi kovalamaya başladı.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER

Şahıs durumu fark etmesi üzerine elindeki poşetleri yere bırakarak kaçmaya başladı. Ancak semtteki vatandaşlar tarafından sıkıştırılan zanlı, tekme ve yumruklarla darp edildi. Dakikalarca dövülen şüpheli, vatandaşların elinden kurtularak kaçtı.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından hem darp edilen tacizcinin hem de darpçı kişilerin, olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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